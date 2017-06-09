 Neustadter'e kötü haber! – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Neustadter'e kötü haber!

    Neustadter'e kötü haber!
    Neustadter, Rusya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartıldı. Teknik Direktör Stanislav Cherchesovym, Rusya'da 17 Haziran'da başlayacak 2017 Konfederasyonlar Kupası'nın 23 kişilik kadrosunda sarı-lacivertli oyuncuya yer vermedi. Kadrodan çıkartılan diğer isimler Semenov ile Belenov.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
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