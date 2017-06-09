 Dirar adım adım Fener’e – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Dirar adım adım Fener’e

    Dirar adım adım Fener’e
    Mehmet Ekici'yi resmen açıklayıp, Mathieu Valbuena'yı da İstanbul'a getirip imza attırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Monaco'nun sağ kanat oyuncusu 'ı da renklerine bağlamak üzere. Sport365'te yer alan habere göre, sarı-lacivertliler 31 yaşındaki Faslı yıldız için Monaco ile büyük ölçüde anlaştı. Haberde, Dirar ile üç yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı. Sağ bek de oynayabilen Nabil Dirar'ın, Gregory Van der Wiel'in yerine düşünüldüğü ifade edildi
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:04
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