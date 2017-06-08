 Schmeichel takibe aldı – Fotomaç – 08 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Schmeichel takibe aldı

    Schmeichel takibe aldı
    Fenerbahçe'yi takibe alan oyuncular listesine Leicester City'nin kalecisi Kasper Schmeichel de eklendi. 30 yaşındaki file bekçisi instagram hesabından Volkan Demirel, Van Persie, Van der Wiel ve Skrtel'i takibe aldı. Fenerbahçe'nin kaleci aradığı bir ortamda Kasper'in bu hareketi heyecan yarattı. Ünlü Peter Schmeichel'in oğlu olan Kasper'in Leicester ile 2021'e kadar sözleşmesi var.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Schmeichel takibe aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.