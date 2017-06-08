Schmeichel takibe aldı

Fenerbahçe'yi takibe alan oyuncular listesine Leicester City'nin kalecisi Kasper Schmeichel de eklendi. 30 yaşındaki file bekçisi instagram hesabından Volkan Demirel, Van Persie, Van der Wiel ve Skrtel'i takibe aldı. Fenerbahçe'nin kaleci aradığı bir ortamda Kasper'in bu hareketi heyecan yarattı. Ünlü Peter Schmeichel'in oğlu olan Kasper'in Leicester ile 2021'e kadar sözleşmesi var.