 Küme düşürdü, Nantes istedi – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Küme düşürdü, istedi

    Küme düşürdü, Nantes istedi
    F.Bahçe'den ayrıldıktan sonra başına geçtiği 1860 Münih'i küme düşüren , buna rağmen hala aranılan hoca. Portekizli hocanın adı bu kez Fransa Ligi ekiplerinden ile anılmaya başlandı. France Football, Pereira'nın diğer adaylar Pedro Martins ve Paulo Bento ile çekiştiğini iddia etti.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:43
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