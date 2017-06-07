Küme düşürdü, Nantes istedi
F.Bahçe'den ayrıldıktan sonra başına geçtiği 1860 Münih'i küme düşüren Vitor Pereira, buna rağmen hala aranılan hoca. Portekizli hocanın adı bu kez Fransa Ligi ekiplerinden Nantes ile anılmaya başlandı. France Football, Pereira'nın diğer adaylar Pedro Martins ve Paulo Bento ile çekiştiğini iddia etti.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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