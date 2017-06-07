''Kimse benimle konuşmadı''
Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi bitip ülkesine dönen Karavaev, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, "Kontratım sona erdi ve ayrıldım. Kimse bana kalıyorsun ya da gidiyorsun diye bir şey demedi" şeklinde konuştu. Karavaiev, Fenerbahçe'de sadece lig maçına çıktı ve 114 dakika sahada kaldı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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