 ''Kimse benimle konuşmadı'' – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    ''Kimse benimle konuşmadı''

    ''Kimse benimle konuşmadı''
    ile kiralık sözleşmesi bitip ülkesine dönen , Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, "Kontratım sona erdi ve ayrıldım. Kimse bana kalıyorsun ya da gidiyorsun diye bir şey demedi" şeklinde konuştu. Karavaiev, Fenerbahçe'de sadece lig maçına çıktı ve 114 dakika sahada kaldı.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:46
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