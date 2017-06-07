Kale için son iddia: Kameni

Volkan Demirel'e alternatif arayan F.Bahçe'nin, şimdi de Malaga'nın Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni'ye kanca attığı iddia edildi.

İspanya'dan El Desmarque gazetesinin haberinde, Beşiktaş'tan kiralanan Boyko'yu yedeğe gönderen ve Malaga ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Kameni'nin F.Bahçe ile sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü. 33 yaşındaki file bekçisinin menajeri Gallardo, iddiaları doğruladı. Gallardo Radyospor'a verdiği demeçte, "Eğer F.Bahçe Kameni'yi ikna ederse Malaga problem çıkarmayacak çünkü başka bir kaleci ile anlaştı" ifadelerini kullandı.