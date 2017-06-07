 Kale için son iddia: Kameni – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Kale için son iddia: Kameni

    Kale için son iddia: Kameni

    Volkan Demirel'e alternatif arayan F.Bahçe'nin, şimdi de Malaga'nın Kamerunlu file bekçisi 'ye kanca attığı iddia edildi.

    İspanya'dan El Desmarque gazetesinin haberinde, Beşiktaş'tan kiralanan Boyko'yu yedeğe gönderen ve Malaga ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Kameni'nin F.Bahçe ile sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü. 33 yaşındaki file bekçisinin menajeri Gallardo, iddiaları doğruladı. Gallardo Radyospor'a verdiği demeçte, "Eğer F.Bahçe Kameni'yi ikna ederse Malaga problem çıkarmayacak çünkü başka bir kaleci ile anlaştı" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:54
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