Kale için son iddia: Kameni
Volkan Demirel'e alternatif arayan F.Bahçe'nin, şimdi de Malaga'nın Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni'ye kanca attığı iddia edildi.
İspanya'dan El Desmarque gazetesinin haberinde, Beşiktaş'tan kiralanan Boyko'yu yedeğe gönderen ve Malaga ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Kameni'nin F.Bahçe ile sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü. 33 yaşındaki file bekçisinin menajeri Gallardo, iddiaları doğruladı. Gallardo Radyospor'a verdiği demeçte, "Eğer F.Bahçe Kameni'yi ikna ederse Malaga problem çıkarmayacak çünkü başka bir kaleci ile anlaştı" ifadelerini kullandı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
Kale için son iddia: Kameni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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