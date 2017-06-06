 Demirpençe ile 2 yıl daha – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Demirpençe ile 2 yıl daha

    Demirpençe ile 2 yıl daha
    Kontratı sona eren Volkan Demirel, yorucu sezon sonrası ailesiyle birlikte tatile çıktı. Tecrübeli kaptanın tatil dönüşü 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. 35 yaşındaki başarılı eldiven 3 yıllık kontrat istiyordu ancak yönetim sadece 2 sezonluk teklif iletti. Volkan'ın "Fenerbahçe ne derse o. 2 yıllık imzalarım" dediği kaydedildi.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:15
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