Demirpençe ile 2 yıl daha

Kontratı sona eren Volkan Demirel, yorucu sezon sonrası ailesiyle birlikte tatile çıktı. Tecrübeli kaptanın tatil dönüşü 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. 35 yaşındaki başarılı eldiven 3 yıllık kontrat istiyordu ancak yönetim sadece 2 sezonluk teklif iletti. Volkan'ın "Fenerbahçe ne derse o. 2 yıllık imzalarım" dediği kaydedildi.