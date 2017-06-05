Savaşçı Fener geliyor
F.Bahçe’nin Aykut Kocaman’ı bugün resmen açıklaması bekleniyor. Kocaman’ın tüm planları ise “90 dakika boyunca savaşan, koşan, pes etmeyen” bir takım oluşturmak.
Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi şu anki 'yılgın' görüntüsünden uzaklaştırmak için şimdiden büyük çaba harcıyor. 90 dakika boyunca koşan, rakibine aman vermeyen bir takım oluşturmayı hedefleyen tecrübeli hoca, tüm transfer planlamasını da bu yönde yapıyor.
Aykut Kocaman'ın yöneticilerle yaptığı değerlendirmelerde de bu planını sürekli vurguladığı ve "Benim takımımda mücadele etmeyen, savaşmayan, ruhsuz oynayan tek bir futbolcu bile olmayacak. Yedekler de dahil olmak üzere tüm futbolcular kazanmak için terinin son damlasına kadar savaşacak" dediği belirtildi.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:31
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 25
Yorum
Ramazan GALATASARAY İ NE HALE GETİRDİNIZ YAZİKKK SİNAN 3.5 MİLYON EURO ŞAKA GİBİ ESKİ GALATASARAY İ ÖZLEDİM AVRUPA FATİHİ NERDESİN ASLANIM
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Savaşçı Fener geliyor
Toplam 3
Yorum
koyulacivert Sezona yine aynı kadro V.D JS VŞ,OT,SU. EE başlarsa seyirciyi bir daha mum la arar..
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Kucka seferi
Toplam 1
Yorum
erol Trabzonu rezil ettiniz.bursa maçı normal değil.çıkcaksın delikanlı gibi topunu oynayacaksınn.
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