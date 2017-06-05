 Savaşçı Fener geliyor – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Savaşçı Fener geliyor

    Savaşçı Fener geliyor

    F.Bahçe’nin ’ı bugün resmen açıklaması bekleniyor. Kocaman’ın tüm planları ise “90 dakika boyunca savaşan, koşan, pes etmeyen” bir takım oluşturmak.

    'de ikinci Aykut Kocaman dönemi için geriye sayım sürüyor. Yönetimin, Kocaman'ın takımın başına getirildiğini bugün kamoyuna duyurması bekleniyor. 2+1 yıllık sözleşme yapılacak 52 yaşındaki teknik adama 4 liralık sabit kurdan yıllık 1.5 milyon euro ödenecek.

    Fenerbahçe'yi şu anki 'yılgın' görüntüsünden uzaklaştırmak için şimdiden büyük çaba harcıyor. 90 dakika boyunca koşan, rakibine aman vermeyen bir takım oluşturmayı hedefleyen tecrübeli hoca, tüm transfer planlamasını da bu yönde yapıyor.

    Aykut Kocaman'ın yöneticilerle yaptığı değerlendirmelerde de bu planını sürekli vurguladığı ve "Benim takımımda mücadele etmeyen, savaşmayan, ruhsuz oynayan tek bir futbolcu bile olmayacak. Yedekler de dahil olmak üzere tüm futbolcular kazanmak için terinin son damlasına kadar savaşacak" dediği belirtildi.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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