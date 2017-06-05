Lens formülü yine kiralama
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mali kongrede Lens için pazartesi günü (yarın) Sunderland'a tekliflerini sunacaklarını açıklamıştı.
ÇİN'DEN ÇILGIN TEKLİF
Transferi için F.Bahçe ile Beşiktaş'ın yarıştığı Lens'e Çin'den göz kamaştırıcı bir teklif geldiği ortaya çıktı. Adı öğrenilemeyen Çin ekibinin Hollandalı yıldıza yılda 7 milyon euro teklif ettiği, Sunderland'a da cazip bir teklif sunduğu ileri sürüldü.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:31
-
Konyaspor: Kocaman F.Bahçe’ye hayırlı olsun
Toplam 25
Yorum
omurgasizligin nesine destek verelim alexi hacamasina mi,Daum´un ayagini kaydirmasina mi,yaptigi transferlerle klübün milyarlarini heba etmesine mi,sike yaptik demesine mi?
-
Yanal rezaleti
Toplam 111
Yorum
TCelcius Hangi masalı anlatıyorsunuz trabzon top falan oynamadı yattı bursa dusmelıydı rizeninde kendi hatası ona buna suç bulmasın fener kurtarmadı
-
Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 18
Yorum
austin gidenin yerine bu yönetimin aldığı oyuncuları görnce eyvah.yoksa futboldan anlayan yönetim olsa o kadar üzülmessin..
Lens formülü yine kiralama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.