 Lens formülü yine kiralama – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    formülü yine kiralama

    Lens formülü yine kiralama

    F.Bahçe Başkanı , mali kongrede için pazartesi günü (yarın) 'a tekliflerini sunacaklarını açıklamıştı.

    Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş'ın da transferi için fırsat kolladığı Hollandalı yıldızı, tüm masraflarını karşılamak kaydıyla 1 yıllığına yeniden kiralamak istediği öğrenildi. 'e karşılık Wiel&Emenike takasının da bir diğer teklif olabileceği belirtiliyor.

    ÇİN'DEN ÇILGIN TEKLİF
    Transferi için F.Bahçe ile Beşiktaş'ın yarıştığı Lens'e Çin'den göz kamaştırıcı bir teklif geldiği ortaya çıktı. Adı öğrenilemeyen Çin ekibinin Hollandalı yıldıza yılda 7 milyon euro teklif ettiği, 'a da cazip bir teklif sunduğu ileri sürüldü.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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