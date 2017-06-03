 Karavaiev feshediliyor – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    feshediliyor

    Karavaiev feshediliyor
    Shakhtar, 'i F.Bahçe'ye kiralayarak hem maaş yükünden kurtulmuş hem de para kazanmıştı. Ancak Shakhtar, sarı-lacivertlilerde sadece 6 maça çıkan ve beklentileri karşılayamayan 25 yaşındaki Ukraynalı orta sahaya hiçbir talip çıkmaması üzerine kontratını feshetmeye hazırlanıyor.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:02
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