Perez’den ayrılık kararı

Kanarya'nın listesindeki isimlerden Lucas Perez için menajeri Rodson Lovelle'den açıklama geldi. Lovelle, İspanyol golcünün Arsenal'de kalmak istemediğini bildirerek, "Bunu kulüp yetkililerine ilettik. Lucas başka bir kulüpte oynamak istiyor" dedi. Perez'in gelen teklifleri değerlendireceği ancak gönlünün eski takımı Deportivo'da olduğu belirtildi.