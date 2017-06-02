 Perez’den ayrılık kararı – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Perez’den ayrılık kararı

    Perez’den ayrılık kararı
    Kanarya'nın listesindeki isimlerden Lucas Perez için menajeri Rodson Lovelle'den açıklama geldi. Lovelle, İspanyol golcünün Arsenal'de kalmak istemediğini bildirerek, "Bunu kulüp yetkililerine ilettik. Lucas başka bir kulüpte oynamak istiyor" dedi. Perez'in gelen teklifleri değerlendireceği ancak gönlünün eski takımı Deportivo'da olduğu belirtildi.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:16
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