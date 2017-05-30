 İzin bitti, idmanlar başlıyor – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    İzin bitti, idmanlar başlıyor

    İzin bitti, idmanlar başlıyor
    Kanarya, 1-1 biten Trabzonspor karşılaşmasının ardından Pazar ve Pazartesi günlerini izinli geçirmişti. Birçok futbolcu da 2 günlük izinde yurt dışına gitmişti. Sarı-lacivertliler son hafta Adanaspor ile deplasmanda oynanacak mücadelenin hazırlıkları bugün başlayacak.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:42
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