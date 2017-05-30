İzin bitti, idmanlar başlıyor

Kanarya, 1-1 biten Trabzonspor karşılaşmasının ardından Pazar ve Pazartesi günlerini izinli geçirmişti. Birçok futbolcu da 2 günlük izinde yurt dışına gitmişti. Sarı-lacivertliler son hafta Adanaspor ile deplasmanda oynanacak mücadelenin hazırlıkları bugün başlayacak.