Kodjia can atıyor

Ada basını Fenerbahçe için transfer haberi yağdırıyor. İngiliz Football League World'den Adam Simeoni, sarı-lacivertlilerin Aston Villa'dan Jonathan Kodjia'yı kiralamak istediğini, Fildişili forvetin Martin Skrtel ve Robin van Persie gibi yıldızlarla oynama şansını kaçırmamak için kulübüne baskı yaptığını bildirdi.