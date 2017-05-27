 Kodjia can atıyor – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Kodjia can atıyor

    Kodjia can atıyor
    Ada basını Fenerbahçe için transfer haberi yağdırıyor. İngiliz Football League World'den Adam Simeoni, sarı-lacivertlilerin Aston Villa'dan Jonathan Kodjia'yı kiralamak istediğini, Fildişili forvetin Martin Skrtel ve Robin van Persie gibi yıldızlarla oynama şansını kaçırmamak için kulübüne baskı yaptığını bildirdi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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