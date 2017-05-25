Sakıb’la görüşüyorlar

Antalyasporlu Sakıb Aytaç'la bazı görüşmeler yapıldığını da duydum. Sağ kanada bence Şener'e bir alternatif alınabilir. Solda ise Hasan Ali'nin sözleşmesi bitiyor. Bence hiç düşünmeden anlaşsınlar. Aynı kalitede bir oyuncu almaya kalksan ya bonservis ye da imza parası ödeyeceksin. Bu durumda Hasan Ali'yi değil İsmail Köybaşı'yı yollamak bana daha mantıklı geliyor.