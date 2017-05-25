Mayıs'ta zor biter!
Smolov ve Taison için istenen ücretler el yakıyor. Kjaer’e ise ciddi bir teklif yok. Valbuena şimdilik sarı-lacivertli formaya en yakın aday. Genk'te kiralık oynayan Ruslan Malinovsky ile de kiralık olarak anlaşıldığı belirtiliyor. Aziz Yıldırım’ın, ‘Mayıs’ta transferi ‘Mayıs’ta transferi bitireceğiz’ sözünün gerçekleşme şansı çok düşük
MALİNOVSKY DE YOLDA
Methieu Valbuena ismi artık iyice ayyuka çıktı. Yönetim devre arasından bu yana bu transfer için uğraş veriyor. FFP dolayısıyla bonservis bedeli ödemeden işi bitirmeye çalışıyorlar. İsmi geçen oyuncular içinde Fenerbahçe forması giymeye en yakın aday Valbuena... Genk'te kiralık oynayan Ruslan Malinovsky ile de yakından ilgileniliyor. Kiralık olarak anlaşıldığı belirtiliyor. Orta sahada çift yönlü oynuyor... Bu arada yönetim görüştüğü oyunculara yüksek ücret önererek diğer kulüplerin önüne geçiyor. Ama bu durum ileride takım içindeki maaş uçurumu nedeniyle sıkıntı çıkarabilir. Benden uyarması!..
TAİSON İÇİN 6 MİLYON EURO İMZA PARASI
Transfer listesinde beni en çok heyecanlandıran isim hiç şüphesiz Taison... Fenerbahçe, 2018 ocak ayında Shakhtar ile sözleşmesi sona erecek oyuncuyla yakından ilgileniyor. Amaa... Oyuncunun menajeri Taison için 5 milyon euro yıllık ücret ve 6 milyon euro imza parası istiyormuş. Bununla da bitmiyor. Shakhtar Donetsk yönetimi de Taison için bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe'nin bu rakamları ödeyebilmesi imkansız.
Emre BOL
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:56
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Toplam 16
Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Toplam 4
Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
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Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 45
Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
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