Mayıs'ta zor biter!

Smolov ve Taison için istenen ücretler el yakıyor. Kjaer’e ise ciddi bir teklif yok. Valbuena şimdilik sarı-lacivertli formaya en yakın aday. Genk'te kiralık oynayan Ruslan Malinovsky ile de kiralık olarak anlaşıldığı belirtiliyor. Aziz Yıldırım’ın, ‘Mayıs’ta transferi ‘Mayıs’ta transferi bitireceğiz’ sözünün gerçekleşme şansı çok düşük

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, nisan ayındaki Divan Kurulu toplantısında, "Mayıs ayı içerisinde transferleri bitireceğiz" açıklamasını yapmıştı. Şunun şurasında mayısın bitmesine sadece bir hafta kaldı. Duyduklarım doğruysa bırakın mayıs ayını, transferlerin haziranda bile bitirilebilmesi çok zor!.. Öncelikle hep konuşulan ve taraftarın gözünde, "En az 10 milyon euro eder" denilen Simon Kjaer'le ilgili hala ciddi bir teklifin gelmediğini öğrendim. Komik rakamlarla oyuncuya transfer teklifi yapan kulüpler olmuş. Benim tanıdığım Aziz Yıldırım, duyduğum rakamlara Kjaer'i vermez.



MALİNOVSKY DE YOLDA

Methieu Valbuena ismi artık iyice ayyuka çıktı. Yönetim devre arasından bu yana bu transfer için uğraş veriyor. FFP dolayısıyla bonservis bedeli ödemeden işi bitirmeye çalışıyorlar. İsmi geçen oyuncular içinde Fenerbahçe forması giymeye en yakın aday Valbuena... Genk'te kiralık oynayan Ruslan Malinovsky ile de yakından ilgileniliyor. Kiralık olarak anlaşıldığı belirtiliyor. Orta sahada çift yönlü oynuyor... Bu arada yönetim görüştüğü oyunculara yüksek ücret önererek diğer kulüplerin önüne geçiyor. Ama bu durum ileride takım içindeki maaş uçurumu nedeniyle sıkıntı çıkarabilir. Benden uyarması!..



TAİSON İÇİN 6 MİLYON EURO İMZA PARASI

Transfer listesinde beni en çok heyecanlandıran isim hiç şüphesiz Taison... Fenerbahçe, 2018 ocak ayında Shakhtar ile sözleşmesi sona erecek oyuncuyla yakından ilgileniyor. Amaa... Oyuncunun menajeri Taison için 5 milyon euro yıllık ücret ve 6 milyon euro imza parası istiyormuş. Bununla da bitmiyor. Shakhtar Donetsk yönetimi de Taison için bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe'nin bu rakamları ödeyebilmesi imkansız.



Emre BOL