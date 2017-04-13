Forvete Krkic
İspanyol AS gazetesi, Mainz’da aradığını bulamayan Bojan Krkic’in Fenerbahçe’nin gündeminde olduğunu ileri sürdü.
Stoke City'nin ocak ayında Mainz'a kiraladığı Bojan Krkic, Bundesliga'da şuns bulduğu 7 maçta gol atamadı. Gelecek sezon için Espanyol'dan teklif aldığı iddialarını twitter'dan yaptığı 'Kimseden teklif almadım' açıklamasıyla yalanlayan İspanyol forvet ile F.Bahçe'nin ilgilendiği belirtildi. AS gazetesindeki haberde, "Henüz 26 yaşında. Hâlâ kendisiyle ilgilenen F.Bahçe gibi üst düzey takımlar var. Bojan karar vermek için yazı bekleyecek" yorumu yapıldı.
BARÇA'DA ÜNLENDİ
Stoke City ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Krkic, Barcelona altyapısında yetişti. Katalan ekibinde 104 maçta 26 gol attı. Roma (33 maç/7 gol), Milan (19 maç/ 3 gol), Ajax (24 maç/4 gol) gibi devlerde top koşturdu.
BARÇA'DA ÜNLENDİ
Stoke City ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Krkic, Barcelona altyapısında yetişti. Katalan ekibinde 104 maçta 26 gol attı. Roma (33 maç/7 gol), Milan (19 maç/ 3 gol), Ajax (24 maç/4 gol) gibi devlerde top koşturdu.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
Forvete Krkic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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