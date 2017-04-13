 Forvete Krkic – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Forvete Krkic

    Forvete Krkic

    İspanyol AS gazetesi, Mainz’da aradığını bulamayan ’in ’nin gündeminde olduğunu ileri sürdü.

    'nin ocak ayında Mainz'a kiraladığı Bojan Krkic, Bundesliga'da şuns bulduğu 7 maçta gol atamadı. Gelecek sezon için Espanyol'dan teklif aldığı iddialarını twitter'dan yaptığı 'Kimseden teklif almadım' açıklamasıyla yalanlayan İspanyol forvet ile F.Bahçe'nin ilgilendiği belirtildi. AS gazetesindeki haberde, "Henüz 26 yaşında. Hâlâ kendisiyle ilgilenen F.Bahçe gibi üst düzey takımlar var. Bojan karar vermek için yazı bekleyecek" yorumu yapıldı.

    BARÇA'DA ÜNLENDİ
    Stoke City ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Krkic, Barcelona altyapısında yetişti. Katalan ekibinde 104 maçta 26 gol attı. Roma (33 maç/7 gol), Milan (19 maç/ 3 gol), Ajax (24 maç/4 gol) gibi devlerde top koşturdu.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:24
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