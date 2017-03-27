 Gomez’e kanca – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Gomez’e kanca

    Gomez’e kanca

    F.Bahçe, ’ın yeniden kadrosuna katmak istediği Alman yıldız için devreye girdi. Schalke’li Maxim Chupo-Moting de gündemde.

    'ın gelecek sezon yeniden kadrosuna katmak için çalışma başlattığı için de devreye girdi. Sarılacivertliler, Wolfsburg'da top koşturan Alman yıldızı kadroya katmanın planlarını yapıyor.

    Yönetim bu transfer için aracılar kanalıyla 32 yaşındaki forvete haber gönderdi. Gomez cephesinden henüz net cevap gelmezken, Kanarya futbolcunun Almanya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönmeye yeşil ışık yakması halinde resmi görüşmelere başlayacak.

    Mario Gomez bu sezon Bundesliga'da oynadığı 24 maçta 9 gol attı. Sarı-lacivertlilerin Schalke'li Maxim Chupo-Moting'i de listesine aldığı bildirildi.

    Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Kamerun Milli Takımı'nda da oynayan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu hücum hattının sol tarafında görev yapıyor.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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