 Aranan ateşleyici bulundu – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Aranan ateşleyici bulundu

    Aranan ateşleyici bulundu

    Van Persie, Fernandao ve Emenike ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, golcü sorununu Mario ile çözmeyi planlıyor

    Yıllardır Tuncay Şanlı gibi yenilgiyi kabul etmeyecek, takımı ateşleyecek, hırslı ve savaşçı futbolcu eksikliği çeken Fenerbahçe aradığı kanı buldu: Mario Balotelli... Fenerbahçe, bekleneni veremeyen Robin van Persie, Emenike ve Fernandao'yu sezon sonunda satmaya hazırlanırken yeni santrfor adayları arasında Balotelli ismi de güçlü bir şekilde gündeme geldi.



    Fransa'nın Nice kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Balotelli'nin geçmişteki vukuatları ve sorunlu kişiliği bazı soru işaretlerine neden olsa da, yöneticilerin birçoğu, bonservis bedeli ödenmeyeceği için İtalyan yıldıza sıcak bakıyor. Sezon başında geldiği Nice'de yeni sayfa açan 27 yaşındaki Balotelli, ligde 15 maçta 9 gol atarak başarılı bir performans sergiledi.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:08
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