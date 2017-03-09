Aranan ateşleyici bulundu

Yıllardırgibi yenilgiyi kabul etmeyecek, takımı ateşleyecek, hırslı ve savaşçı futbolcu eksikliği çekenaradığı kanı buldu:, bekleneni veremeyenve'yu sezon sonunda satmaya hazırlanırken yeni santrfor adayları arasındaismi de güçlü bir şekilde gündeme geldi.'nınkulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan'nin geçmişteki vukuatları ve sorunlu kişiliği bazı soru işaretlerine neden olsa da, yöneticilerin birçoğu, bonservis bedeli ödenmeyeceği içinyıldıza sıcak bakıyor. Sezon başında geldiği'de yeni sayfa açan 27 yaşındaki, ligde 15 maçta 9 gol atarak başarılı bir performans sergiledi.