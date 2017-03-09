Aranan ateşleyici bulundu
Van Persie, Fernandao ve Emenike ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, golcü sorununu Mario Balotelli ile çözmeyi planlıyor
Fransa'nın Nice kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Balotelli'nin geçmişteki vukuatları ve sorunlu kişiliği bazı soru işaretlerine neden olsa da, yöneticilerin birçoğu, bonservis bedeli ödenmeyeceği için İtalyan yıldıza sıcak bakıyor. Sezon başında geldiği Nice'de yeni sayfa açan 27 yaşındaki Balotelli, ligde 15 maçta 9 gol atarak başarılı bir performans sergiledi.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 05:08
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
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