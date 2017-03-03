Kupada rekor taraftar
Süper Lig karşılaşmalarında tribünleri doldurmakta zorluk çeken Kayserispor, dün akşam Fenerbahçe'ye karşı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında dolu tribünlere oynadı. 17 bin sarı- kırmızılı futbolsever, Kadir Has Stadı'ndaki yerini alırken, sezonun da taraftar rekoruna imza attı.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
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Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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