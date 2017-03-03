 Kupada rekor taraftar – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Kupada rekor taraftar

    Kupada rekor taraftar
    Süper Lig karşılaşmalarında tribünleri doldurmakta zorluk çeken Kayserispor, dün akşam Fenerbahçe'ye karşı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında dolu tribünlere oynadı. 17 bin sarı- kırmızılı futbolsever, Kadir Has Stadı'ndaki yerini alırken, sezonun da taraftar rekoruna imza attı.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:09
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