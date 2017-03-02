 Rakip Zalgiris – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Rakip Zalgiris

    Rakip Zalgiris
    'de Fenerbahçe bugün 20.00'de Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Mücadeleyi beIN SPORTS 2 ve TRT Spor naklen ekranlara taşıyacak. Sakatlıkları bulunan Bogdan Bogdanovic ve Jan Vesely bu maçta yok. Nicola Kalinic 15 sayı üretirse Euroleague'de 500 sayı barajını aşmış olacak. Sarı-lacivertlilerin hedefi deplasmandan kazanarak dönmek.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:51
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