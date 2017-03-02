Rakip Zalgiris
THY Euroleague'de Fenerbahçe bugün 20.00'de Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Mücadeleyi beIN SPORTS 2 ve TRT Spor naklen ekranlara taşıyacak. Sakatlıkları bulunan Bogdan Bogdanovic ve Jan Vesely bu maçta yok. Nicola Kalinic 15 sayı üretirse Euroleague'de 500 sayı barajını aşmış olacak. Sarı-lacivertlilerin hedefi deplasmandan kazanarak dönmek.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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