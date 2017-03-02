 Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık

    Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık

    Kadrosunu yenilemeye çalışan Kanarya, Finansal Fair-Play kurallarına uymak için planını kurdu. Gelecek sezonun transfer kaynağı, talipleri olan Kjaer, RVP ve Fernandao'nun satışından elde edilecek.

    'nin bu sezon atılım yapamayan kadrosunda önümüzdeki yıl büyük değişiklikler yapılacak. Ancak UEFA ile yaptığı anlaşma gereği mali bakımdan eli kolu bağlı olan sarı-lacivertliler elinde 'para eden' 3 ismi önemli miktarlara satmayı planlıyor.

    Bunların başında adı Chelsea, Manchester United gibi takımlarla anılan Simon Kjaer geliyor. Danimarkalı yıldız camia içinde çok sevilse de ondan gelecek 15 milyon euro'ya yakın bonservis kulübün elini çok rahatlatacak.

    Kanarya ayrıca Brezilya ve Çin'den teklifler alan Robin van Persie ile Jose Fernandao ile de yolları ayırmayı planlıyor. Hollandalı yıldızdan beklenti 5 milyon euro. Sarı- lacivertliler, Fernandao'yu da Çin'e bu rakama satmayı planlıyor. Böylece 25 milyon euro'luk bir bütçe oluşturulacak. Kiralık gelecek futbolcularla da güçlü bir kadro kurulacak.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:57
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