Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
Kadrosunu yenilemeye çalışan Kanarya, Finansal Fair-Play kurallarına uymak için planını kurdu. Gelecek sezonun transfer kaynağı, talipleri olan Kjaer, RVP ve Fernandao'nun satışından elde edilecek.
Fenerbahçe'nin bu sezon atılım yapamayan kadrosunda önümüzdeki yıl büyük değişiklikler yapılacak. Ancak UEFA ile yaptığı anlaşma gereği mali bakımdan eli kolu bağlı olan sarı-lacivertliler elinde 'para eden' 3 ismi önemli miktarlara satmayı planlıyor.
Bunların başında adı Chelsea, Manchester United gibi takımlarla anılan Simon Kjaer geliyor. Danimarkalı yıldız camia içinde çok sevilse de ondan gelecek 15 milyon euro'ya yakın bonservis kulübün elini çok rahatlatacak.
Kanarya ayrıca Brezilya ve Çin'den teklifler alan Robin van Persie ile Jose Fernandao ile de yolları ayırmayı planlıyor. Hollandalı yıldızdan beklenti 5 milyon euro. Sarı- lacivertliler, Fernandao'yu da Çin'e bu rakama satmayı planlıyor. Böylece 25 milyon euro'luk bir bütçe oluşturulacak. Kiralık gelecek futbolcularla da güçlü bir kadro kurulacak.
Bunların başında adı Chelsea, Manchester United gibi takımlarla anılan Simon Kjaer geliyor. Danimarkalı yıldız camia içinde çok sevilse de ondan gelecek 15 milyon euro'ya yakın bonservis kulübün elini çok rahatlatacak.
Kanarya ayrıca Brezilya ve Çin'den teklifler alan Robin van Persie ile Jose Fernandao ile de yolları ayırmayı planlıyor. Hollandalı yıldızdan beklenti 5 milyon euro. Sarı- lacivertliler, Fernandao'yu da Çin'e bu rakama satmayı planlıyor. Böylece 25 milyon euro'luk bir bütçe oluşturulacak. Kiralık gelecek futbolcularla da güçlü bir kadro kurulacak.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Sorun yaşım değil...''
Toplam 1
Yorum
özgür Snayder IN artık gitme zamanı geldi TUDOR tempo yapamayanı oynatmaz.aldı ücret e çok iyi gençler bulabiliriz..
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
Toplam 1
Yorum
çin madeni çin kulüpleri uçuk fiyatlara oyuncular alıyor çinlilerle anlaşıp yüksek bedellere oyuncuları elden çıkartıp kasayı doldurmak lazım.
- Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
Toplam 1
Yorum
manuel seneye daha iyi oynarsa bi daha yenileriz
Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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