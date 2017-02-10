Van Persie'nin cezası belli oldu
PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olayların ardından alınan kararları açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş derbisindeki disiplinsiz davranışlarından dolayı Fenerbahçeli Robin van Persie'ye 3 maç ceza verdi.
Robin Van Persıe'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.
Hollandalı futbolcuya çok tartışılan şort hareketi nedeniyle herhangi bir ceza kesilmedi.
HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?
PFDK'dan 3 maç ceza alan Robin Van Persie sarı-lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig'in 20,21 ve 22. haftalarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig müsabakalarında formasından ayrı kalacak. Van Persie bu süreçte Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarında forma giyemeyecek.
Robin Van Persıe'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.
Hollandalı futbolcuya çok tartışılan şort hareketi nedeniyle herhangi bir ceza kesilmedi.
HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?
PFDK'dan 3 maç ceza alan Robin Van Persie sarı-lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig'in 20,21 ve 22. haftalarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig müsabakalarında formasından ayrı kalacak. Van Persie bu süreçte Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarında forma giyemeyecek.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sahada olan sahada kalır
Toplam 1
Yorum
TFF_ arkadaşının emeğini çalıyorsun böyle arkadaşlık olur mu ?
- 3-4-3 sonum olur!
Toplam 1
Yorum
ah be hoca ah adam sistemi bile bilmiyor o sistemin amacı kanat forvetler geri gelmesin diye onların boşluğunu kalabalık ortasaha ve 3 stoperle kapatmak!
- Caner'i göndermekle iyi ettim
Toplam 1
Yorum
swe aziz yıldırım bu kadar komplike bir cümle kuramaz
Van Persie'nin cezası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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