 ''RVP’yi polis korudu'' – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    ''RVP’yi polis korudu''

    ''RVP’yi polis korudu''

    Hollanda basını Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı Robin 'nin golüyle yenip elediği kupa maçına geniş yer ayırdı.

    Voetbalzone adlı internet sitesi, 'nin maç içinde birçok olaya karıştığını yazdı. Haberde, Van Persie'nin Beşiktaşlı oyuncu Tosic'in hafif kafa darbesiyle yerde kaldığını ve rakibinin kırmızı kart görmesine sebep olduğu belirtildi. Haberin devamında Tosic'in tribünlerle atışan RvP'yi tünelin girişinde beklediği ancak Hollandalı yıldızın, saldırı riskine karşılık polis eskortu ile soyunma odasına girdiği ifade edildi.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
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