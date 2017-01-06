 Celtic yakın takipte – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Celtic yakın takipte

    Celtic yakın takipte

    İskoç ekibi, ’nin sol beki için kolları sıvadı. Sözleşmesi bitecek olan milli yıldıza 1.6 milyon sterlin’lik teklif yapıldı.

    Sözleşmesi bitecek oyuncularla, sezon tamamlanmadan masaya oturmayan 'de 'a İskoçlar göz dikti. Mukavelesi sezon bitiminde sona erecek olan milli sol bek için atağa kalkan İskoçya ekibi Celtic, oyuncunun kapısını ciddi bir teklifle çaldı. Celtic'in, u sezonki istikrarlı futboluyla formayı kapan ve A Milli Takım'ın da değişmezleri arasına giren Hasan Ali'ye 3 yıllık sözleşme karşılığı yıllık 1.6 milyon sterlin ve 1 milyon sterlin imza parası önerdiği bildirildi.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:57
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