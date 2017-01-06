Böylesi yok
Sarı-lacivertli takımdaki 6 ayını anlatan Slovak stoper, “F.Bahçe’nin büyüklüğünü yaşayarak daha iyi gördüm” derken, Galatasaray derbisindeki atmosfere ise özel bir parantez açtı: Ben böyle bir anı daha önce hiç yaşamadım...
TAKTİKSEL ANLAMDA GELİŞTİK
Benim işim forvetlere geçit vermemek. 9 yıl İngiltere'de oynadım. İngiltere'de oynadığım dönemde fiziksel oyuna alıştım. Salonda özel çalışmalar yapıyorum. Haftada bir kaç defa bunu yapıyorum. Sezon başına kıyasla kendimizi çok geliştirdik. Özellikle de taktiksel anlamda... Adım adım ilerleyerek ligin yukarısıyla farkı kapattık. Sezonun ikinci yarısında büyük bir şansımız olduğu düşünüyorum. Galatasaray 'la oynadığımız karşılaşmada atmosfer mükemmeldi. O anlardan ve galibiyetten çok büyük bir keyif aldım. Hem kulübümüz için hem bizim için harika bir akşam oldu. Gördüğüm en iyi atmosferdi diyebilirim."
KJAER 'LE ÇOK UYUMLUYUZ'
Defanstaki partneri Simon Kjaer'in daha öncesinde tanıdığı bir isim olduğunu aktaran Skrtel, Danimarkalı oyuncunun harika bir insan ve iyi bir dost olduğunu kaydetti. Tecrübeli futbolcu, "Simon'la işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sezon sonuna kadar da bunun böyle olması gerekiyor" dedi.
'MOUSSA ÇILGININ TEKİ!'
Skrtel, röveşata ustası Moussa Sow'u göklere çıkartırken, "Moussa gerçekten çılgın bir futbolcu. Onun kadar fazla sayıda röveşata deneyen ve bu kadar denemesi başarıyla sonuçlanan bir futbolcu yoktur" ifadelerini kullandı
SEVMİYORLAR ÇÜNKÜ...
Martin Skrtel, Manchester United'la UEFA Avrupa Ligi'nde Old Trafford'da oynadıkları maçta tribünlerden gördüğü tepkiye ilginç bir açıklama getirdi: "Bu ne demektir? Demek ki Liverpool'da iyi işler yapmışım, sebebi bu. Liverpool'da oynarken onları o sahada çok yendik. Belki de bu durumdan hoşlanmadıkları içindir."
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:03
- Bruma için devrede
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Bakın görün 2 yıl sonra ya çine 50ye gider ya bir avrupa takımına 40 milyon euroya transfer olur tottenham dan
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
GFB Türkiye'nin En Büyük Klübüne Hoşgeldin MEHMET EKİCİ
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
dost mehmet hayırlı olsun kardes onumuzdeki sezon bası veya onumuzdeki devre arası senide takasta kullanırlar demedi deme fb orta saha cok istanbuldada alem cok inşallah beni yanıltırsın
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