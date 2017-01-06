 Depay, Ada’yı tercih etti – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Depay, Ada’yı tercih etti

    Depay, Ada’yı tercih etti

    Daily Express, sarı-lacivertlilerin Depay’a yaptığı teklifi doğrularken, oyuncunun Premier Lig’de kalmak istediğini yazdı.

    , 'da gözden çıkartılan Memphis Depay'ı sezon sonuna kadar kiralamak istemiş fakat bu hayal gerçekleşmemişti. İngiliz basını, bunun nedeni olarak oyuncunun İngiltere'de kalmak istemesini gösterdi. Daily Express'te yer alan haberde, Premier Lig'de devam etmek isteyen Hollandalı yıldızın, vatandaşı Ronald Koeman'ın çalıştırdığı Everton'a gidebileceği vurgulandı. Depay, ManU'da 4 lig maçında toplam 24 dakika oynayabildi.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:54
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