Niasse iddiası
Fenerbahçe'nin Everton'da şans bulamayan Oumar Niasse için de nabız yokladığı iddia edildi. Yönetimin, Trabzonspor ve Galatasaray'la da adı anılan 26 yaşındaki Senegalli golcünün durumunu sorduğu belirtiliyor. Transferde önceliği kiralama seçeneğine veren sarı-lacivertlilerin, Niasse'yi sezon sonuna kadar kiralayıp, performansına göre bonservisini alma seçeneğini değerlendirdiği ileri sürüldü.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:01
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