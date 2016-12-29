Feghouli Fener'e koşuyor

Sarı-lacivertli ekip, West Ham’da forma şansı bulamayan Cezayirli kanat oyuncusunu kiralamak için düğmeye bastı. Sezon başında F.Bahçe'yi reddedip İngiliz ekibinin yolunu tutan Feghouli Ocak'ta İstanbul'a gelmeye hazır olduğu mesajını verdi.

Teknik direktör Advocaat'ın ara transferde kanat oyuncusu da istemesi üzerine kolları sıvayan Fenerbahçe, eski gözdesi Sofiane Feghouli'yi yeniden gündeme aldı. Advocaat'ın ilk tercihi olan Manchester United'li Depay'a Roma'nın da talip olması üzerine bir "B planı" hazırlayan Fenerbahçe, West Ham'da forma şansı bulamayan Feghouli için nabız yoklamaya başladı.



İngiltere'den gelen bilgilere göre, West Ham, Valencia'dan 15 milyon Euro'ya aldığı Feghouli'yi öncelikle satmak istiyor. Ancak yüksek bonservisi nedeniyle hiçbir kulüp 27 yaşındaki yıldızı satın almaya yanaşmıyor. İngilizler bu nedenle, F.Bahçe'nin satın alma opsiyonlu 6 aylığına kiralama planına sıcak bakıyor. Feghouli'nin de F.Bahçe'ye gelmeye hazır olduğu belirtildi.