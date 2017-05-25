 ‘Anlatılmaz yaşanır’ – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    ‘Anlatılmaz yaşanır’

    ‘Anlatılmaz yaşanır’
    Kaptan , Avrupa Ligi Kupası'nı kaldırmanın kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyledi. O anların çok özel olduğunu kaydeden F.Bahçe'nin tecrübeli ismi, "Anlatılmaz yaşanır. Obradovic ile çalışmak da bizim için çok özel. İnşallah uzun seneler burada çalışır. Başkanımız Aziz Yıldırım'a bir kupa armağan etmek istiyorduk ve onu da başardık" diye konuştu.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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