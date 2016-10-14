Emrah: Çıkış istiyoruz

Çaykur Rizesporlu Emrah Başsan, Antalyaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istediklerini belirtti. Emrah, "Antalyaspor'un 5 yıl ekmeğini yedim. Ancak şu an tek düşüncem Rizespor'un başarısı" diye konuştu.