 Emrah: Çıkış istiyoruz – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Emrah: Çıkış istiyoruz

    Emrah: Çıkış istiyoruz
    Çaykur Rizesporlu Emrah Başsan, Antalyaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istediklerini belirtti. Emrah, "Antalyaspor'un 5 yıl ekmeğini yedim. Ancak şu an tek düşüncem Rizespor'un başarısı" diye konuştu.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:14
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