Timsah 12 sakat verdi

OSMANLI'YLA karşılaşacak Bursa, sakatlıktan çok çekti. Hafta içinde Badu ve Sercan'ın sakatlıkları şok etkisi yaratırken, sezon başından bu yana 12 oyuncu sakatlıklardan dolayı idmanlara ve maçlara katılamadı. Batalla, Onur, Bilal, John, Sercan, Kubilay, Deniz bazı maçlarda yer alamazken; geçen sezondan sakat olan Emre, Furkan, Serdar da bu sezon oynayamadı