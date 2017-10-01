KÖTÜ OYUN VERİLERE YANSIDI

Süper Lig'de Kayserispor'a deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup olan Bursaspor, ligdeki 4'üncü mağlubiyetini aldı. Zorlu mücadelede kötü bir futbol ortaya koyan yeşil-beyazlı ekibin ise özellikle mağlup olduğu karşılaşmalardaki oyuna ortak olamaması dikkat çekiyor. Bursaspor'un kazandığı kazandığı 3 lig maçına bakıldığında kaleyi maç başı ortalama 12.6 kez denediği ve bu süreçte de 10 gol bulduğu görülürken; puan alamadığı 4 lig karşılaşmasında ise rakip kale maç başı ortalama 6 kez denenirken, atılan gol sayısı da 3'e kadar düştü.



TOPA HAKİM OLAMIYOR

Bursaspor'un bu görüntüsünde ise topa hakim olamaması etkili oldu. Yeşil-beyazlı ekip, 7 Süper Lig karşılaşmasında yalnızca Aytemiz Alanyaspor'a karşı rakibinden daha fazla topla oynadı. Geride kalan tüm mücadelelerde topu rakibine teslim eden Bursaspor; Galatasaray'a karşı yüzde 33 ve Kayserispor'a karşı ise yüzde 30'luk topla oynama oranıyla bu sezonki en kötü grafiklerini sergiledi.



YİNE SON YARIM SAAT YAKTI

Öte yandan yeşil-beyazlı ekip bir kez daha maçın son bölümlerine doğru yediği goller sonucunda teslim oldu. Kayserispor, 73'te Jean Armel ve 87'de Ryan Mendes'in attığı gollerle galibiyete uzanırken, Bursaspor'un fileleri de 12'nci kez havalandı. Söz konusu 12 golün 3'ü ilk yarıda gelirken, ikinci yarıda ise kalede görülen 9 gol dikkat çekti. Bu durum takımın fizik kondisyonunda düşüklük olduğunu gösterirken, bu 9 golün tamamı ise son yarım saatlik dilimde kaydedildi.