Yeni Timsah Delarge

Yeşil-beyazlılar, Osmanlı’da kiralık oynayan Kongolu sol kanatla el sıkıştı; kulübü A.Wacker’le de pazarlıklarda sona gelindi.

Transferde sessiz kalan Bursaspor, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Kanat arayışında radarına geçen sezon Osmanlıspor'da kiralık oynayan sol kanat Dzon Delarge'ı alan Timsah'ın, 27 yaşındaki Kongolu sol kanatla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Teknik Direktör Paul Le Guen'in de sıcak baktığı transferde tecrübeli futbolcunun kulübü A.Wacker'le Avusturya'da yürütülen pazarlıklarda sona gelindiği kaydedildi. Delarge geçen sezon Başkent ekibinde oynadığı 41 maçta 3 gol attı.