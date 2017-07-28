 Yeni Timsah Delarge – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yeni Timsah Delarge

    Yeni Timsah Delarge

    Yeşil-beyazlılar, Osmanlı’da kiralık oynayan Kongolu sol kanatla el sıkıştı; kulübü A.Wacker’le de pazarlıklarda sona gelindi.

    Transferde sessiz kalan Bursaspor, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Kanat arayışında radarına geçen sezon Osmanlıspor'da kiralık oynayan sol kanat Dzon Delarge'ı alan Timsah'ın, 27 yaşındaki Kongolu sol kanatla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Teknik Direktör Paul Le Guen'in de sıcak baktığı transferde tecrübeli futbolcunun kulübü A.Wacker'le Avusturya'da yürütülen pazarlıklarda sona gelindiği kaydedildi. Delarge geçen sezon Başkent ekibinde oynadığı 41 maçta 3 gol attı.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni Timsah Delarge haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.