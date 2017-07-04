Timsah Fernandez
Bursaspor başkanının “Prensipte anlaştık” dediği ismin Arjantin’de Godoy Cruz’da oynayan Guillermo Fernandez olduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki orta sahanın kiralanacağı bildirildi.
Sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek olan 1.78 boyundaki Fernandez'in, 1 sezon boyunca kiralık olarak yeşil-beyazlı formayı giyeceği öğrenildi. Tangocu, Cruz forması ile 106 maçta; 11 gol ve 3 asistlik bir performans sergilerken, yaklaşık 1 hafta önce sona eren Arjantin Ligi'nde 26 karşılaşmada 3 gol, 2 asistle oynadı. Vatandaşı olan Bursaspor kaptanı Pablo Batalla'nın da yeşil-beyazlılarda olması transferin gerçekleşmesinde büyük etki yaptı.
ALOE SÜRPRİZİ
Savunmayı da güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Bursaspor'un, Kasımpaşalı Titi ve Uruguaylı stoper Cabaco'dan sonra bonservisi Marsilya'da olan 23 yaşındaki Baptiste Aloe'yle de el sıkıştığı öğrenildi. Teknik Direktör Paul Le Guen'in de genç savunmacıyı istediği belirtilirken, iki sezondur Fransa 2. Ligi'nde Valenciennes'te kiralık oynayan Aloe geçen sezon 21 maçta forma giydi.
BURSA'DA JOHN START VERDİ
Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde tesislerinde sürdürüyor. Timsah'ta izni sona eren 28 yaşındaki Hollandalı sol kanat Joshua John da dün antrenmanlara başladı. Yeşil-beyazlılarda, sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy ve Furkan Özçal ise takımdan ayrı düz koşu yaptıktan sonra kondisyon salonunda çalıştı.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:18
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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