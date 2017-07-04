 Timsah Fernandez – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Timsah Fernandez

    Timsah Fernandez

    başkanının “Prensipte anlaştık” dediği ismin Arjantin’de Godoy Cruz’da oynayan olduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki orta sahanın kiralanacağı bildirildi.

    Başkanı Ali Ay'ın cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında "Arjantinli bir 8 numara alacağız. Prensipte anlaştık. Ancak ismini çarşamba günü (yarın) açıklayacağım" dediği Arjantinli oyuncunun, Guillermo Matias Fernandez olduğu ortaya çıktı. İlk kez bursa.com'un duyurduğu 26 yaşındaki sağ ayaklı orta saha oyuncusu, Arjantin Ligi takımlarından CD Godoy Cruz'da forma giyiyor.

    Sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek olan 1.78 boyundaki Fernandez'in, 1 sezon boyunca kiralık olarak yeşil-beyazlı formayı giyeceği öğrenildi. Tangocu, Cruz forması ile 106 maçta; 11 gol ve 3 asistlik bir performans sergilerken, yaklaşık 1 hafta önce sona eren Arjantin Ligi'nde 26 karşılaşmada 3 gol, 2 asistle oynadı. Vatandaşı olan Bursaspor kaptanı Pablo Batalla'nın da yeşil-beyazlılarda olması transferin gerçekleşmesinde büyük etki yaptı.

    ALOE SÜRPRİZİ
    Savunmayı da güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Bursaspor'un, Kasımpaşalı Titi ve Uruguaylı stoper Cabaco'dan sonra bonservisi Marsilya'da olan 23 yaşındaki Baptiste Aloe'yle de el sıkıştığı öğrenildi. Teknik Direktör Paul Le Guen'in de genç savunmacıyı istediği belirtilirken, iki sezondur Fransa 2. Ligi'nde Valenciennes'te kiralık oynayan Aloe geçen sezon 21 maçta forma giydi.

    BURSA'DA JOHN START VERDİ
    Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde tesislerinde sürdürüyor. Timsah'ta izni sona eren 28 yaşındaki Hollandalı sol kanat Joshua John da dün antrenmanlara başladı. Yeşil-beyazlılarda, sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy ve Furkan Özçal ise takımdan ayrı düz koşu yaptıktan sonra kondisyon salonunda çalıştı.


    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:18
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