 Timsah Asprilla – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Timsah Asprilla

    Timsah Asprilla

    Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ain’de forma giyen 28 yaşındaki Asprilla’nın sözleşmesi 2018’de bitecek. Yeşil-beyazlı yönetim yıldız oyuncunun bonservisi için 1.5 milyon euro teklif etti.

    , transfer listesine aldığı Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Danilo Moreno Asprilla'yı transfer etmek için harekete geçti. Yeşil-beyazlı yönetim, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ain'de forma giyen 28 yaşındaki sağ ayaklı kanat için temaslara başladı. Yöneticiler transferde çok olumlu yol aldıklarını ifade etti.

    Sözleşmesi 2018'de bitecek olan Asprilla ve kulübüyle görüşen Bursaspor, Birleşik Arap Emirlikleri kulübüne bonservisi için 1,5 milyon euro teklif etti. Yaptığı çalımlar ve uzaktan attığı gollerle tanınan Kolombiyalı golcüye, Bursa, senelik 1 milyon euro maaş ve 2+1 yıllık kontrat önerdi. Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde bu sezon 22 maçta, 6 gol ve 2 asist üreten Asprilla, kulüp kariyerinde ise 160 maçta, 48 gol ve 22 asist üretti.

    (SERKAN YETİŞMİŞOĞLU)
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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