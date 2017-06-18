Timsah Asprilla
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ain’de forma giyen 28 yaşındaki Asprilla’nın sözleşmesi 2018’de bitecek. Yeşil-beyazlı yönetim yıldız oyuncunun bonservisi için 1.5 milyon euro teklif etti.
Sözleşmesi 2018'de bitecek olan Asprilla ve kulübüyle görüşen Bursaspor, Birleşik Arap Emirlikleri kulübüne bonservisi için 1,5 milyon euro teklif etti. Yaptığı çalımlar ve uzaktan attığı gollerle tanınan Kolombiyalı golcüye, Bursa, senelik 1 milyon euro maaş ve 2+1 yıllık kontrat önerdi. Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde bu sezon 22 maçta, 6 gol ve 2 asist üreten Asprilla, kulüp kariyerinde ise 160 maçta, 48 gol ve 22 asist üretti.
(SERKAN YETİŞMİŞOĞLU)
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:59
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali bu senede bütun m nalları trabzon toplar
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali avrupa çöplülerinden ucuz kalitesizsınıfsız futbolcu topla sonrada ben şampiyon olacağım diye viyakladaha sonrada otobüsler kurşun at
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"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"
Toplam 4
Yorum
kesin gs elinde patlar son 5 - 6 sezonuna baksınlar hep inişli çıkışlı bir oyuncu ,yazık verilen bu paralara hantal vede yaşlı , daha iyi genç oyuncu alınabilridi
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