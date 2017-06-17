 Yıldıray Baştürk sportif menajer – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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HEPSİ
    17 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    sportif menajer

    Yıldıray Baştürk sportif menajer
    Bursaspor'un prensipte anlaştığı Fransız teknik direktör Paul Le Guen'in yarın Bursa'ya geleceği açıklandı. 53 yaşındaki teknik adamın, cumartesi gecesi Fransa'da bir spor programına yorumcu olarak katılacağını açıklayan Bursaspor Mali Asbaşkanı Fatih Pulat, "Le Guen, pazar günü özel uçakla gelecek ve kendisiyle anlaşmanın detaylarını konuşacağız. Ayrıca kadro yapılanmamızı da görüşeceğiz" dedi. Öte yandan uzun süredir sportif direktörlük için birçok isimle görüşmeler yapan Bursaspor yönetimi, son olarak eski milli futbolcu 'e teklif götürdü. Yapılan ilk görüşmede olumlu yanıt verdiği bildirilen Baştürk'ün Bursa'da yapılacak son görüşmelerden sonra kararını vereceği bildirildi. A Milli Takım'da 49 kez forma giyen deneyimli isim, 2 defa gol sevinci yaşamıştı. Kariyerinde 321 resmi maça çıkan Yıldıray Baştürk, rakip fileleri toplamda 40 defa havalandırmıştı.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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