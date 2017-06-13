Asamoah Gyan’a resmi teklif
Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club'a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan'a resmi teklif yaptı.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 10:16
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Emre Mor müjdesi
Toplam 16
Yorum
aslan gelme sakın harcarlar bitirirler piyasan düşer. avrupada kal kendini geliştir.
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Yeni Malatya ve Kayseri devrede
Toplam 1
Yorum
SATIIIIIN ADAMLAR UYANMADAN VE ZARAR ETMEDEN MALİYETİNE VERİN. Maaş alması bile zarar. Yediği yemek zarar trabzon a
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Kim satılacak?
Toplam 4
Yorum
ısımsız altta yazılan ısımlerin hepsi satılsın.kaliteli,şampiyonluğa ve uefaya soz geçiren yedek kulubesi yapılsın.yeter artık avrupada başarı lazım
Asamoah Gyan’a resmi teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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