 Asamoah Gyan’a resmi teklif – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    ’a resmi teklif

    Asamoah Gyan’a resmi teklif

    Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club'a giden golcü oyuncu 'a resmi teklif yaptı.

    Bursaspor'un teklifini az bulan Gyan'ın ücretin arttırılmasını istediği, taraflar arasındaki görüşmelerin de sürdüğü bildirildi. Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Bursaspor'un, Ganalı yıldız 'a teklif yaptığı öğrenildi. 31 yaşındaki golcü isme yıllık 1 milyon 600 bin Euro'dan 3 yıllık teklif gönderen yeşil-beyazlılar, deneyimli isim ile görüşmelerini sürdürüyor. Bursasporlu idarecilerden alınan bilgiye göre, Bursaspor'un teklifini az bulan Gyan'ın teklif edilen yıllık ücrette artış istediği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, yeşil-beyazlılar önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapacak.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:16
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