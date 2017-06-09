 Timsah ava başladı – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Timsah ava başladı

    Timsah ava başladı

    Süper Lig’in son haftasında kümede kalmayı başaran yeşil-beyazlılar, bu kez işi sıkı tutuyor. Brest ile sözleşmesi biten için görüşmelere başlayan yönetim, tüm şartları zorluyor.

    Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşatan ve kümede kalmayı son haftada garantileyen Bursaspor'da transfer harekatı başladı. Transfer listesindeki isimlerle görüşmeye başlayan yeşil-beyazlıların hedefindeki ilk ismin Cristian Battocchio olduğu ortaya çıktı. İki sezon formasını giydiği Fransa 2. Lig takımı Brest ile sözleşmesi sona eren İtalyan orta saha ile görüşmelere başlayan yönetiminin, transferde tüm şartları zorladığı öğrenildi. 25 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Brest formasıyla çıktığı 35 resmi karşılaşmada 8 gol atarken, 6 da asist yaptı.

    SERCAN İÇİN VEDA ZAMANI
    Bu arada Bursaspor'da gidecek ve kalacak isimlerin de belirlendiği ifade edildi. Sercan Yıldırım ile yollarını ayıracak olan yeşil-beyazlılar, Mert ve Jovic'ten de takım bulmasını isteyecek. Ayrıca başkan Ali Ay'ın Bogdan Stancu'nun ise takımda kalmasını istediği öğrenildi.

    Y.BURSA'DA BEKLENEN OLDU
    Bursaspor'un pilot takımı Yeşil Bursa, yeni sezona da teknik direktör Turan Şen ile devam edecek. Geride kalan sezonda 3. Lig'de kalmayı başaran yeşil-beyazlılar, kadrosunu Bursaspor altyapısından genç oyuncuların yanı sıra tecrübeli isimlerle de takviye etmeyi planlıyor.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:20
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