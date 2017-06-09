Timsah ava başladı
Süper Lig’in son haftasında kümede kalmayı başaran yeşil-beyazlılar, bu kez işi sıkı tutuyor. Brest ile sözleşmesi biten Cristian Battocchio için görüşmelere başlayan yönetim, tüm şartları zorluyor.
SERCAN İÇİN VEDA ZAMANI
Bu arada Bursaspor'da gidecek ve kalacak isimlerin de belirlendiği ifade edildi. Sercan Yıldırım ile yollarını ayıracak olan yeşil-beyazlılar, Mert ve Jovic'ten de takım bulmasını isteyecek. Ayrıca başkan Ali Ay'ın Bogdan Stancu'nun ise takımda kalmasını istediği öğrenildi.
Y.BURSA'DA BEKLENEN OLDU
Bursaspor'un pilot takımı Yeşil Bursa, yeni sezona da teknik direktör Turan Şen ile devam edecek. Geride kalan sezonda 3. Lig'de kalmayı başaran yeşil-beyazlılar, kadrosunu Bursaspor altyapısından genç oyuncuların yanı sıra tecrübeli isimlerle de takviye etmeyi planlıyor.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:20
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
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Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
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Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
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