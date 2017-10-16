 Veli Kavlak’ı niye almıyor? – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Veli Kavlak’ı niye almıyor?

    Veli Kavlak’ı niye almıyor?
    Siyah- beyazlı ekipte bir türlü geçmeyen sakatlığı nedeniyle gözden düşen Veli Kavlak, satılması düşünülen kaleci Boyko ve Aras'la birlikte 21 yaşaltı takımının antrenmanlarına katılıyordu. Boyko ve Aras kulüp bulamayınca Şenol Güneş iki futbolcuyu tekrar A takımın antrenmanlarına aldı. Ancak sakatlığı geçmesine rağmen Veli'yi almadı. Bu durumun bazı yöneticilerden tepki gördüğü belirtildi.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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