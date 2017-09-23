İşte Beşiktaş'ın verilmeyen golü
Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının 61. dakikasında kırılma anlarından biri yaşandı. Negredo'nun Fenerbahçe ağlarına bıraktığı gol, yan hakem Cem Satman tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar büyük tartışma yarattı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının 61. dakikasında kırılma anlarından biri yaşandı. Ryan Babel'in kafa pası sonrasında meşin yuvarlağı Fenerbahçe ağlarına gönderen Negredo'nun golü yan hakem Cem Satman tarafından "ofsayt" gerekçesiyle iptal edildi.
Negredo'nun ofsaytta olmadığı yönünde itirazlarda bulunan Beşiktaşlı futbolcular, Ali Palabıyık ve Cem Satman ikilisinin kararını değiştiremedi. Negredo'nun iptal edilen golünden sonra Beşiktaşlı taraftarlar da hakem Ali Palabıyık ve Cem Satman ikilisine büyük bir tepki gösterdi.
PIERO'YA GÖRE OFSAYT DEĞİL
Negredo'nun golünü maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports analiz etti. Piero'nun ölçümüne göre Negredo'nun iptal edilen golü 77 cm'le ofsayt olmadığı açıklandı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:06
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
İşte Beşiktaş'ın verilmeyen golü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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