Vida, Ocak’ta katılacak!

Beşiktaşlılar uzun süredir Domagoj Vida ile yatıp kalkıyor ama kulübü Dinamo Kiev, Hırvat stoperini bedelsiz olarak vermeyi kabul etmediği taktirde imza atma şansı yok. Son olarak Andreas Beck'ten gelen parayla Gary Medel'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazabilen siyah-beyazlı yönetim Vida'yla nikahı Ocak ayına bırakmak zorunda kaldı. Birkaç gün içerisinde olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa, 28 yaşındaki Hırvat stoper ligin ikinci yarısında siyahbeyazlı formayı giyecek.