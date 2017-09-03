 Ruslar uçmasa Cenk gitmişti! – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Ruslar uçmasa Cenk gitmişti!

    Ruslar uçmasa Cenk gitmişti!

    Beşiktaş’ın talip olduğu forvet Smolov için Krasnodar kulübü 15 milyon euro’da diretmese, Cenk Tosun İngiltere’ye satılacaktı

    Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un İngiliz ekibi Crystal Palace'a satılmasının nedeni ortaya çıktı. Siyah-beyazlı camiada son günlerde en çok merak edilen konu, Cenk Tosun'a gelen 12.5 milyon sterlin'lik teklifin neden kabul edilmediği... Aslında Başkan Fikret Orman da, Premier Lig'de oynamak isteyen Cenk'e "olur" vermişti. FAKAT Ruslar, siyahbeyazlıların talip olduğu forvet Fedor Smolov için 15 milyon euro'da diretince transfer kilitlendi. Çünkü Başkan Orman, Smolov için 7 milyon euro teklif etmişti. Krasnodar kulübü Beşiktaş'ın önerisini kabul etseydi, Cenk bugün İngiliz ekibine imza atmış, Smolov da siyah-beyazlı kulüple idmanlara başlamıştı.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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