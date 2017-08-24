Vida’ya son teklif

Beşiktaş yönetimi, Hırvat stoper için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’e 1 milyon euro + kaleci Boyko’yu önerdi. Karar bugün belli olacak

Beşiktaş, Domagoj Vida transferinde sona yaklaşıyor. Bir süre önce Hırvat futbolcu ile anlaşan ve 3 yıllık sözleşme için ön protokol imzalayan siyah beyazlılar, Dinamo Kiev ile görüşmelerine devam ediyor. Beşiktaş yönetimi son olarak 1 milyon euro önermiş, ancak Ukrayna ekibi 2.5 milyon euro talep etmişti. Bu durumun üzerine teklifini yenileyen siyah beyazlılar, 1 milyon euro'nun yanı sıra, kaleci Boyko'yu da gözden çıkardı. Yönetim, Ukrayna ekibine Boyko'yu bonservisi ile verecek. Dinamo Kiev'in bu teklifi kabul etmesi halinde Vida kısa süre içinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile sözleşmeye imzalayacak. Kulüplerin anlaşamaması halinde transfer ocak ayına kalacak. Zira 28 yaşındaki futbolcunun Kiev ekibi ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Ocak'ta serbest kalacak olan Vida, bonservis bedeli olmadan Beşiktaş'a gelebilecek.



Vida, bu sezon Dinamo Kiev ile 9 maça çıktı, 1 gol atTI.