İşte başarıyı getirecek sistem
Sistemin işleyişinden memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, “Her mevkide forma savaşı veren oyuncular, bize başarıyı getirecek” dedi.
İşte Beşiktaş'taki rekabetin özeti:
Tosun Paşa bir adım önde
İki forvetin de hırsı ve performansı iyi seviyede. Şenol Güneş, özellikle çift kalelerde iki oyuncuyu birbirleriyle rekabet ettirerek, ileri uçta dinamizmi yakalamaya çalışıyor. Cenk şu an için Negredo'nun bir adım önünde.
Hedefi 12'den vuruyorlar
Tecrübeli çalıştırıcı, antrenman sonrası frikik atışlarında Quaresma ve Lens'i eşleştirdi. İki oyuncunun da atışlarda yüksek isabet bulması ve maksimum konsantrasyon sergilemesi, teknik heyetin yüzünü güldürdü.
10 numaraya 10 numara rakip
Güneş'in üzerinde durduğu bir diğer ikili, Talisca ve Orkan. Yeni transfer Orkan'ın idmanlarda Talisca'dan aşağı kalır yanı olmaması, dikkatlerden kaçmadı. 21 yaşındaki genç oyuncu, performansıyla Talisca'ya mesaj verdi.
Ve 'çatışmalar' başladı!
Tribünlerin sloganı Medel ile Atiba arasındaki rekabetin özeti gibi: "Atiba Hutchinson, çatışmalar başlasın." Medel formayı almak, Atiba da formayı kaptırmamak için çok çalışıyor.
Sol bekler hırslı ve istekli
Antalya maçı öncesi sakatlanan Adriano'nun iyileşmesinin ardından iki oyuncu arasındaki rekabet kızıştı. Hem Caner'in hem de Adriano'nun hırsı ve isteği teknik ekibin yüzünü güldürdü.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:15
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Pepe’nin beraberlik şoku
Toplam 2
Yorum
maraşkartalı pepe pepe namalup şampiypn olmuş bır takımda oynuyorsun unutmaa bu takım hep galibıyet hep şampiyonluk hak eder puan kaybına tahamülümüz yok
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Bileti alındı
Toplam 8
Yorum
Bence Rusya Gitmese Bence Stuttgart hic 2 Lige Düsmezdi Stuttgartin Kaptani Türk Olmasina Cok Gurur Duyuyordum
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Sosa hayırlı olsun
Toplam 7
Yorum
Ts61 Viscayı alın bu paraya daha iyi yusuf olmadığı zaman kucka 10 numarada oynar en iyisi visca bence onu alın ş.l de elendi göksel konuşuruz de
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