İşte başarıyı getirecek sistem

İşte Beşiktaş'taki rekabetin özeti:

Tosun Paşa bir adım önde

İki forvetin de hırsı ve performansı iyi seviyede. Şenol Güneş, özellikle çift kalelerde iki oyuncuyu birbirleriyle rekabet ettirerek, ileri uçta dinamizmi yakalamaya çalışıyor. Cenk şu an için Negredo'nun bir adım önünde.







Hedefi 12'den vuruyorlar

Tecrübeli çalıştırıcı, antrenman sonrası frikik atışlarında Quaresma ve Lens'i eşleştirdi. İki oyuncunun da atışlarda yüksek isabet bulması ve maksimum konsantrasyon sergilemesi, teknik heyetin yüzünü güldürdü.







10 numaraya 10 numara rakip

Güneş'in üzerinde durduğu bir diğer ikili, Talisca ve Orkan. Yeni transfer Orkan'ın idmanlarda Talisca'dan aşağı kalır yanı olmaması, dikkatlerden kaçmadı. 21 yaşındaki genç oyuncu, performansıyla Talisca'ya mesaj verdi.







Ve 'çatışmalar' başladı!

Tribünlerin sloganı Medel ile Atiba arasındaki rekabetin özeti gibi: "Atiba Hutchinson, çatışmalar başlasın." Medel formayı almak, Atiba da formayı kaptırmamak için çok çalışıyor.

Sol bekler hırslı ve istekli

Antalya maçı öncesi sakatlanan Adriano'nun iyileşmesinin ardından iki oyuncu arasındaki rekabet kızıştı. Hem Caner'in hem de Adriano'nun hırsı ve isteği teknik ekibin yüzünü güldürdü.