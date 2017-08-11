 Resmi açıklama geldi – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Resmi açıklama geldi

    Resmi açıklama geldi

    Beşiktaş, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen Şilili milli futbolcu Gary Alexis Medel Soto'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Gary Alexis Medel Soto'nun transferi konusunda kulübü Inter ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

    Şili Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, stoper ve ön libero mevkilerinde oynuyor.

    Medel, son 3 sezon formasını giydiği Inter'de toplam 91 lig maçına çıkarken, 1 gol attı.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:53
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