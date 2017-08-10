 Sürpriz stoper Carlos – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Sürpriz stoper Carlos

    Sürpriz stoper Carlos

    Gary Medel'e imza attırmak için geri sayıma geçen Beşiktaş yönetiminin, ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yeni bir ismi daha gündeme aldığı öğrenildi.

    Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un Perulu stoperi 'i takibe alan siyah-beyazlıların, hali hazırda Peru'nun Melgar takımında kiralık oynayan 1.87'lik stoper satın alma teklifi yaptığı ve Wolfsburg'un da kabul ettiği iddia edildi. 31 Aralık'ta kiralık sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncuyu satarak Wolfsburg'un para kazanmak istediği iddia edildi.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:59
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