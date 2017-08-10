Sürpriz stoper Carlos
Gary Medel'e imza attırmak için geri sayıma geçen Beşiktaş yönetiminin, ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yeni bir ismi daha gündeme aldığı öğrenildi.
Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un Perulu stoperi Carlos Ascues'i takibe alan siyah-beyazlıların, hali hazırda Peru'nun Melgar takımında kiralık oynayan 1.87'lik stoper satın alma teklifi yaptığı ve Wolfsburg'un da kabul ettiği iddia edildi. 31 Aralık'ta kiralık sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncuyu satarak Wolfsburg'un para kazanmak istediği iddia edildi.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Sürpriz stoper Carlos haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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