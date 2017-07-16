 Talisca zammı kaptı, cezadan kurtulamadı – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    zammı kaptı, cezadan kurtulamadı

    Talisca zammı kaptı, cezadan kurtulamadı

    Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman kampa geç katılan 'nın gözünün yaşına bakmadı.

    Takıma dönmesi için 750 bin euro'luk zam yaptığı ve maaşını 2 milyon 250 bin euro'ya çıkardığı Brezilyalı oyuncuyu karşısına alıp önce nasihat etti. Ardından da kampa 2 hafta geç katıldığı için günde 1 bin 500 dolardan toplam 21 bin dolarlık cezayı tebliğ etti. Zammı aldığı için keyfi yerinde olan ise cezaya itiraz etmedi.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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