''O yazı benim için değerli''

Beşiktaş'ın transfer listesindeki ilk isimlerden biri olan Diego Costa , siyah-beyazlı taraftarların gönlünü kazanmaya devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarlar, İspanyol forvetin instagram hesabına birkaç gün içeresinde 3 milyon 600 bini aşkın 'Come to Beşiktaş' yorumu yaptı. Bu rakamla instagram yorum rekorunu eline geçiren Costa için siyah- beyazlı taraftarlar aynı çağrıyı İngiltere'de farklı bir yolla yaptı. Beşiktaşlılar, Costa'nın evinin önüne "Come to Beşiktaş" yazdı.Yazı,İngiltere'de gündem olurken, Channel 4'te canlı yayına çıkan ev sahibi yazıyı yazanların güvenlik kameraları tarafından tespit edildiğini, kamu malına zarar vermek suçlamasıyla metropolitan polisine başvuracakları anda Costa tarafındanitiraf etti. Evin sahibi, Costa'nın kendisine,dediğini itiraf etti. Bu arada, Uzakdoğu turuna çıkacak Chelsea, Diego Costa'ya takım kadrosuna almadı.