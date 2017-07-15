''O yazı benim için değerli''
Diego Costa’nın, evinin önüne ‘Come to Beşiktaş’ yazanlar için polise gitmek isteyenleri “Gereğini yapın, faturayı da bana gönderin. O yazı benim için değerli” diye engellediği öğrenildi.
UZAK DOĞUYA GİTMİYOR
Yazı, İngiltere'de gündem olurken, Channel 4'te canlı yayına çıkan ev sahibi yazıyı yazanların güvenlik kameraları tarafından tespit edildiğini, kamu malına zarar vermek suçlamasıyla metropolitan polisine başvuracakları anda Costa tarafından durdurulduğunu itiraf etti. Evin sahibi, Costa'nın kendisine, "Gerekli düzenlemeyi yapın, faturayı da bana gönderin. O yazı benim için değerli" dediğini itiraf etti. Bu arada, Uzakdoğu turuna çıkacak Chelsea, Diego Costa'ya takım kadrosuna almadı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:27
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
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