 ''O yazı benim için değerli'' – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ''O yazı benim için değerli''

    ''O yazı benim için değerli''

    ’nın, evinin önüne ‘Come to Beşiktaş’ yazanlar için polise gitmek isteyenleri “Gereğini yapın, faturayı da bana gönderin. O yazı benim için değerli” diye engellediği öğrenildi.

    Beşiktaş'ın transfer listesindeki ilk isimlerden biri olan , siyah-beyazlı taraftarların gönlünü kazanmaya devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarlar, İspanyol forvetin instagram hesabına birkaç gün içeresinde 3 milyon 600 bini aşkın 'Come to Beşiktaş' yorumu yaptı. Bu rakamla instagram yorum rekorunu eline geçiren Costa için siyah- beyazlı taraftarlar aynı çağrıyı İngiltere'de farklı bir yolla yaptı. Beşiktaşlılar, Costa'nın evinin önüne "Come to Beşiktaş" yazdı.

    UZAK DOĞUYA GİTMİYOR
    Yazı, İngiltere'de gündem olurken, Channel 4'te canlı yayına çıkan ev sahibi yazıyı yazanların güvenlik kameraları tarafından tespit edildiğini, kamu malına zarar vermek suçlamasıyla metropolitan polisine başvuracakları anda Costa tarafından durdurulduğunu itiraf etti. Evin sahibi, Costa'nın kendisine, "Gerekli düzenlemeyi yapın, faturayı da bana gönderin. O yazı benim için değerli" dediğini itiraf etti. Bu arada, Uzakdoğu turuna çıkacak Chelsea, Diego Costa'ya takım kadrosuna almadı.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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