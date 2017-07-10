Son karar Babacar
Aboubakar’dan her geçen gün ümidi kesen Beşiktaş, Fiorentina’nın forvetini gündemine almıştı. Satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
YİNE MEŞHUR FORMÜL
Beşiktaş, forvet transfer ederken 'klasik taktiğini' konuşturacak. Mario Gomez ve Vincent Aboubakar'da olduğu gibi yine satın alma opsiyonuyla kiralama formülü devreye sokulacak. Fiorentina'ya 2.5 milyon euro kiralama bedeli önerecek.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:06
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Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
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