 Son karar Babacar – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Son karar Babacar

    Son karar Babacar

    Aboubakar’dan her geçen gün ümidi kesen , Fiorentina’nın forvetini gündemine almıştı. Satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

    Siyah-beyazlılarda eksik bölgelere transferler bir bir gerçekleşiyor. Avrupa Kupası ve Süper Lig'deki maçlardaki altyapıdan adam yazdırma zorunluluğu nedeniyle Atınç Nukan'ı kadrosuna katan , dünya yıldızı Pepe'yi de renklerine bağlamıştı. Şimdi gözler forvete çevrildi. Vincent Aboubakar konusunda iç açıcı gelişmeler yaşanmıyor. Geç kalmak istemeyen Beşiktaş yönetimi rotasını kendilerine önerilen 'a çevirmişti. 24 yaşındaki forvet için hem kendisi hem de kulübü Fiorentina ile görüşmeler başladı.

    YİNE MEŞHUR FORMÜL
    Beşiktaş, forvet transfer ederken 'klasik taktiğini' konuşturacak. Mario Gomez ve Vincent Aboubakar'da olduğu gibi yine satın alma opsiyonuyla kiralama formülü devreye sokulacak. Fiorentina'ya 2.5 milyon euro kiralama bedeli önerecek.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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