 Abou! Çinliler çıldırdı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Abou! Çinliler çıldırdı

    Abou! Çinliler çıldırdı

    Beşiktaş’ın renklerine katmak istediği için Çin kulübü Jiangsu, Porto’ya 21 milyon euro’luk bir teklif yaptı.

    Siyah-beyazlılar da Aboubakar operasyonuna bir engel de Çin'den geldi.. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetime "Yeni sezonda onu mutlaka kadromda görmek istiyorum" dediği Kamerunlu forvet için Çin kulübü Jiangsu'nun 'uçuk' bir rakam teklif ettiği iddia edildi. Beşiktaş yönetimi, Aboubakar'ı son dakikaya kadar beklemeyi kararlaştırırken; Kadrosunda Alex Teixeira ve Ramires gibi milyon euro'luk yıldızları barındırmasına rağmen Çin Ligi'nin dibine demir atan Jiangsu'nun, Kamerunlu yıldız için Porto'ya 21 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi. Daha önce "Çin'e gitmeyeceğim" diyen Aboubakar'a teklif edilen rakamın ise 9.2 milyon euro olduğu iddia edildi. Porto'nun teklifi kabul ettiği, Aboubakar'ın ise Talisca gibi Çin'e gitmeyi reddedip etmeyeceği merak konusu oldu.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:38
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